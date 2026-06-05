TVアニメ『魔法騎士レイアース』、物語の根幹をなす追加キャストが発表された。エメロード役に早見沙織、ザガート役に小野友樹、モコナ役に菊地美香が決定。また北米最大級のアニメイベントAnime Expo2026にて ”世界最速上映” も決定した。＞＞＞追加キャストやキャラクターをチェック！（写真7点）CLAMPの代表作であり、『なかよし』（講談社刊）で連載された『魔法騎士レイアース』は、壮大な世界観の物語と魅力的なキャラクタ