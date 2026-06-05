【魔法騎士レイアース】追加キャストに早見沙織・小野友樹・菊地美香を発表！
TVアニメ『魔法騎士レイアース』、物語の根幹をなす追加キャストが発表された。エメロード役に早見沙織、ザガート役に小野友樹、モコナ役に菊地美香が決定。また北米最大級のアニメイベントAnime Expo2026にて ”世界最速上映” も決定した。
＞＞＞追加キャストやキャラクターをチェック！（写真7点）
CLAMPの代表作であり、『なかよし』（講談社刊）で連載された『魔法騎士レイアース』は、壮大な世界観の物語と魅力的なキャラクターが描かれ圧倒的な人気を誇った。
1994年のTVアニメ放送から30年の時を経て、2024年に ”新アニメ化プロジェクト” の始動が発表され、多くの期待の声があがった。
3月28日に行われた AnimeJapan2026のスペシャルステージ内で、TVアニメ『魔法騎士レイアース』の主人公である3人の魔法騎士を演じるキャスト、獅堂光役・佐倉綾音、龍咲海役・大久保瑠美、鳳凰寺風・高橋李依が発表となり、大きな話題となった。
そしてこのたび、本作の物語の上で重要な登場人物となる、エメロード役に早見沙織、ザガート役に小野友樹、モコナ役に菊地美香が決定！ コメントも到着した。
早見は「この度、令和の『魔法騎士レイアース』に参加できますことを、心より光栄に思っております。長く愛され続けてきた作品への敬意を胸に、信頼できるキャストの皆様と共に、エメロード姫の繊細な感情を声に滲ませられるよう、収録に臨みました。」。
小野は「オーディションの段階から非常にハードルが高く、それ故のやり甲斐も感じておりましたので、合格の一報を聞いた時には喜びもひとしおでした。」。
菊地は「「ツバサ・クロニクル」のモコナ=モドキが私の声優人生の始まりでした。振り返るとあっという間に感じますが、気が付けば20数年という年月が流れているんですね。いつかまたモコナに会いたいと願いながら幾何、まさか実現するなんて！」。
さらに、北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」（7月2日〜7月5日）にて、TVアニメ『魔法騎士レイアース』のパネル参加が決定した。現地時間7月4日（土）12：00〜13：20にて、1話・2話の世界最速上映のほか、本作のキャストである鳳凰寺風役の高橋李依、そしてエメロード役の早見沙織が登壇する。
（C）CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日
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CLAMPの代表作であり、『なかよし』（講談社刊）で連載された『魔法騎士レイアース』は、壮大な世界観の物語と魅力的なキャラクターが描かれ圧倒的な人気を誇った。
1994年のTVアニメ放送から30年の時を経て、2024年に ”新アニメ化プロジェクト” の始動が発表され、多くの期待の声があがった。
3月28日に行われた AnimeJapan2026のスペシャルステージ内で、TVアニメ『魔法騎士レイアース』の主人公である3人の魔法騎士を演じるキャスト、獅堂光役・佐倉綾音、龍咲海役・大久保瑠美、鳳凰寺風・高橋李依が発表となり、大きな話題となった。
早見は「この度、令和の『魔法騎士レイアース』に参加できますことを、心より光栄に思っております。長く愛され続けてきた作品への敬意を胸に、信頼できるキャストの皆様と共に、エメロード姫の繊細な感情を声に滲ませられるよう、収録に臨みました。」。
小野は「オーディションの段階から非常にハードルが高く、それ故のやり甲斐も感じておりましたので、合格の一報を聞いた時には喜びもひとしおでした。」。
菊地は「「ツバサ・クロニクル」のモコナ=モドキが私の声優人生の始まりでした。振り返るとあっという間に感じますが、気が付けば20数年という年月が流れているんですね。いつかまたモコナに会いたいと願いながら幾何、まさか実現するなんて！」。
さらに、北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」（7月2日〜7月5日）にて、TVアニメ『魔法騎士レイアース』のパネル参加が決定した。現地時間7月4日（土）12：00〜13：20にて、1話・2話の世界最速上映のほか、本作のキャストである鳳凰寺風役の高橋李依、そしてエメロード役の早見沙織が登壇する。
（C）CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日
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