イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。雨の日のラウンド風景を披露した。【動画】雨の中でも崩れないイ・ボミの美麗スイング韓国語で「雨が降ってもいい」とつづったボミ。投稿では、雨模様のゴルフ場で楽しむ様子を写真と動画で公開している。最初の写真では、大きな絵画が飾られた空間で笑顔の全身ショットを披露。鮮やかなターコイズブルーのカーディガンにベージュのミニスカートを合わせたゴルフウェア姿で、オレン