＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞渋野日向子、畑岡奈紗が上位発進を決めた一方で、日本ツアー組の桑木志帆も存在感を見せた。2年連続2度目の出場となる全米女子オープンで、1アンダーの14位タイ発進を決めた。【連続写真】 桑木志帆はなぜマン振りしても曲がらない？『右ベタ足』＆『引く左足』がつかまえる技術だった同順位には古江彩佳、吉田優利も名を連ねるなか、日本