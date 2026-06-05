【動画】大森元貴が激写したニコニコの藤澤涼架／「風と町」MVメイキング／MV Mrs. GREEN APPLE公式TikTokが、「風と町」のMVメイキングを投稿。大森元貴が撮影した藤澤涼架が公開されている。 ■「どこ撮ってる？」と何度も大森に問いかける藤澤 投稿には「撮影:大森元貴」と添えられており、藤澤はグリーンバックのスタジオで木の船に乗っている。ふりふりの首元がおしゃれな「風と町」のMVの衣装をまとい、目をパチ