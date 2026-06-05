テレビ朝日アナウンサーで「報道ステーション」のメインキャスターを務める安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。「どんな時も朝ごはんを欠かさず食べる安藤です」という自己紹介から始まった投稿文。空腹で臨んだ前半戦と、おにぎりを食べた後の後半戦で大きな変化を見せたラウンドを振り返った。【動画】大学時代にはゴルフ部主将を務めた安藤萌々の豪快スイングこの日は「寝不足＋朝ごはん抜き」でスタートした安藤だったが、