2026年5月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング全国軽自動車協会連合会は、2026年5月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】スズキ初の軽商用BEV！ダイハツ、トヨタとの共同開発『イー・エブリイ』全31枚2026年5月期軽自動車通称名別新車販売トップ101位ホンダN-BOX：1万3850台2位スズキ・スペーシア：1万1189台3位ダイハツ・ムーヴ：8647台4位ダイハツ・タント：7539台5位日産