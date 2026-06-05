2026年5月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング

全国軽自動車協会連合会は、2026年5月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

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2026年5月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダN-BOX：1万3850台

2位 スズキ・スペーシア：1万1189台

3位 ダイハツ・ムーヴ：8647台

4位 ダイハツ・タント：7539台

5位 日産ルークス：7367台

6位 スズキ・ハスラー：7178台

7位 スズキ・ワゴンR：4487台

8位 ダイハツ・ミラ：4471台

9位 三菱デリカミニ/eK：3747台

10位 スズキ・アルト：3592台



前年同月比2.1％増の1万3850台を販売したホンダN-BOXが2カ月ぶりに首位に返り咲いた。 本田技研工業

2026年5月期の軽自動車の車名別ランキングは、前年同月比2.1％増の1万3850台を販売したホンダN-BOXが2カ月ぶりに首位に返り咲く。

前月に1年11カ月ぶりの首位を奪取したスズキ・スペーシアは同8.1％減の1万1189台と低迷して、第2位に陥落した。

一方、第3位には同59.7％増の8647台を達成したダイハツ・ムーヴが前月から1ランクアップで入り、前月第3位のダイハツ・タントは同14.5％減の7539台と苦戦して第4位に順位を下げる。

また、第5位には同51.3％増の7367台を達成した日産ルークスが前月から1ランクアップで位置。前月第5位のスズキ・ハスラーは一部仕様変更が本年5月27日だったこともあって同0.1％増の7178台にとどまり、第6位にダウンした。

注目車種の動き

注目車種の動きを見ていこう。

本年5月8日に一部改良を実施したスズキ・エブリイワゴンは前年同月比109.9％増の2844台、スズキ・エブリイは同24.0％増の5306台を達成。



軽EVのカテゴリーではマイチェン直前の日産サクラが同大幅減に（写真は新型車）。 日産自動車

また、昨年9月に電気自動車のN-ONE e:の販売を開始したホンダN-ONEは、同26.2％増の1419台を記録する。

一方、軽EVのカテゴリーではマイナーチェンジ直前ということもあって日産サクラが同64.7％減の303台、三菱eKクロスEVが同75.6％減の20台と低迷。

また、本年2月に販売を開始したEVバンのダイハツ・e-ハイゼット カーゴ/e-アトレーは、2車種合計の月間販売目標の300台には届かず211台にとどまった。

対して、EVモデルのe:を含むホンダN-VANは同6.3％増の2291台、三菱ミニキャブEVは同30.2％増の56台を成し遂げる。

そして、本年8月下旬をもって生産終了を予定するダイハツ・コペンは駆け込み需要もあって同64.4％増の429台を、トヨタのコペンGRスポーツは同54.6％増の167台を記録した。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2026年5月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダN-BOXが2カ月ぶりの首位に立ち、以降はスズキ・スペーシア、トヨタ・ヤリス、トヨタ・カローラ、トヨタ・ライズの順で続く。

月間販売台数1万台超えは、前月から3車種減って3車種にとどまった。