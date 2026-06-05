Nintendo Switch 2 向けに発売株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は4日、「ウイニングイレブン」から進化した「eFootball」シリーズの最新作となるサッカーゲーム「eFootball Kick-Off!」をNintendo Switch 2 向けに発売した。サッカー日本代表の久保建英や、アルゼンチン代表のリオネル・メッシらが出演するCMも同日公開された。各国代表や世界中のクラブを収録し、現役のスター選手から誰もが知るレ