敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。投げては6回2安打無失点、6奪三振の快投で6勝目。打っても4打数3安打2四球と5度出塁し、チームの7-0勝利に貢献した。二刀流の大活躍にダイヤモンドバックスの本拠地アリゾナ州の地元紙「アリゾナ・セントラル」も“降参”している。同紙の電子版は「ドジャースとショウヘ