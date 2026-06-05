レノボ・ジャパンは6月2日、ワークステーションPCの新製品として「ThinkPad P16s Gen 5 AMD」「ThinkPad P16s Gen 5」「ThinkPad P1 Gen 9」「ThinkPad P14s Gen 7 AMD」「ThinkPad P14s Gen 7」「ThinkPad T1g Gen 9」「ThinkStation P4」を発表した。Lenovoワークステーションシリーズ一新。デスクトップ「ThinkStation P4」は水冷仕様にいずれも大規模で高負荷なワークロードに対応するほか、USB Type-Cポートを含む主要部品の