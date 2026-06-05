東京・品川区の学童女子野球選抜チーム「品川レディース」東京・品川区を中心に活動する学童女子選抜チーム「品川レディース」は、2025年の「東京都知事杯第14回東京都女子学童軟式野球大会エリエールトーナメント」でベスト4に進出など、毎年好成績を残し続けている。2012年の発足時から参画し、2018年からチームを率いる原田真吾監督は、かつては男子チームを厳しく教えた“勝利至上主義”の指導者であり、同時に家庭では2人