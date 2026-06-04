親族をかたった不審な内容の電話が相次いでいるとして、墨田区危機管理の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。

【要注意】「イチゴ分けてあげる」と不審電話…これが自治体が紹介する“有効な対処法”です！

公式アカウントは「警察署からのお知らせです」「近頃、親族や近所の者をかたり、『イチゴをいっぱいもらったから分けてあげる』などの不審な電話がかかってきていると、複数確認されています」と投稿。

このような電話をきっかけに、不審者が個人情報を聞き出したり、自宅に直接押しかけたりするなどの危険性も考えられるとして、同アカウントは次の防犯対策を行い、不審な電話がかかってきた際には十分に注意するよう、アドバイスしています。

・不審な電話には出ない

・戸締まりをしっかりする

・身に覚えのない訪問には対応しない

このほか「悪質業者は、突然訪問して『無料点検』を持ち掛け、言葉巧みに不安をあおるなどして不要な契約を結ぼうとします。きっぱりと断りましょう」と注意喚起しています。

この投稿に対し、SNS上では「新手の詐欺か」「善意と詐欺の見分けがつかなくなっているの怖いな」「犯罪者は、ほんとあの手この手で仕掛けてきますね」「こわ…詐欺グループもどんどん進化してるんですね。マジでこういう人情に訴えるやり方はやめてほしい」「貴重な情報ありがとうございます！」などの声が上がっています。