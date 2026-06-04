先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながら、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（9）。母親が3日にInstagramを更新し、りおなちゃんの目標を明かした。【映像】りおなちゃん 初めて膝立ちした動画2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下が麻痺し、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramでは、9歳を迎えた誕生日ショットや、初めて1人でひざ立ちができた時の