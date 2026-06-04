九州北部地方が"梅雨入り"した6月4日、豪雨による被害を防ごうと、熊本市内を流れる坪井川周辺で訓練が行われました。 【写真を見る】梅雨入りの熊本市で「自動サイレン」の作動訓練危険水位で自動吹鳴過去の豪雨の反省から新システム導入 新システムの動作を確認 訓練では、熊本市が6月に新たに導入した、河川が増水した際に危険を知らせる「自動サイレン」のシステムが正常に作動するかが確認されました。 水位の上昇