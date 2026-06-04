2026年7月31日（金）に公開となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』。主題歌がTOMOOの『大人になったら』に決定。本予告と本ポスタービジュアルが公開された。＞＞＞本ポスタービジュアルや主題歌アーティスト・TOMOOをチェック！（写真5点）1990年より『漫画アクション』で連載開始。1992年にTVアニメの放送がスタートして以来、老若男女に愛され続けている大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』。劇場