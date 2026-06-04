中国国家統計局が5月27日に発表した最新のデータによると、中国の1〜4月の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益は前年同期比で18．2％増加し、増加率は第1四半期（1-3月）を2．7ポイント上回った。4月の増加率は前年比で24．7％増となり、工業企業の力強い回復の勢いを示した。利益は企業の収益状況、経営効率、内在する活力を集中的に反映するもので、工業生産の動向を観察し、マクロ経済情勢を研究評価す
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