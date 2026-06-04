韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年6月4日、打撃不振が続くロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）について、「キム・ヘソンの方がマシだ」と批判的に報じた。「巨額を投じて獲得したタッカーはキムよりも打率が低い」 タッカーは昨オフ、シカゴ・カブスから４年２億4000万ドル（380億円）でドジャースに移籍した。今季ここまでは3日の時点で、打率.235、4本塁打、27打点、OPS.715と、年