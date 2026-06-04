主婦と生活社は、『くま クマ 熊 ベアー(コミック) 14』(漫画：せるげい、原作：くまなの、キャラクター原案：029)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックスより発売する。■『くま クマ 熊 ベアー(コミック) 14』漫画：せるげい原作：くまなのキャラクター原案：029発売日：2026年6月5日定価：700円＋税＜あらすじ＞ユナ、エルフの村へ！(今までで一番ファンタジーっぽい！)世界にやってきたチートなクマっ子・ユナ。領主同士の争いに