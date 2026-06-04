ドジっ子エルフ登場！『くま クマ 熊 ベアー(コミック) 14』、6/5発売
主婦と生活社は、『くま クマ 熊 ベアー(コミック) 14』(漫画：せるげい、原作：くまなの、キャラクター原案：029)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックスより発売する。
■『くま クマ 熊 ベアー(コミック) 14』
漫画：せるげい
原作：くまなの
キャラクター原案：029
発売日：2026年6月5日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
ユナ、エルフの村へ！
(今までで一番ファンタジーっぽい！)
世界にやってきたチートなクマっ子・ユナ。
領主同士の争いに巻き込まれ、強敵と一戦交えることになってしまう……。
王都に戻ってきたユナの前に現れたのは、行き倒れたエルフ・ルイミン。
どうやらエルフの村の結界がゆるんで大変なことになっているようで、姉のサーニャといっしょにエルフの村に向かうけれど……!?
大人気シリーズ第14巻!!
■『くま クマ 熊 ベアー(コミック) 14』
漫画：せるげい
原作：くまなの
キャラクター原案：029
発売日：2026年6月5日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
ユナ、エルフの村へ！
(今までで一番ファンタジーっぽい！)
世界にやってきたチートなクマっ子・ユナ。
領主同士の争いに巻き込まれ、強敵と一戦交えることになってしまう……。
王都に戻ってきたユナの前に現れたのは、行き倒れたエルフ・ルイミン。
どうやらエルフの村の結界がゆるんで大変なことになっているようで、姉のサーニャといっしょにエルフの村に向かうけれど……!?
大人気シリーズ第14巻!!