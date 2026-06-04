アニメ「ハイキュー!!」とバレーボールネーションズリーグ2026と、今年もコラボ決定。日向翔陽・星海光来の描きおろしコラボビジュアルが公開された。集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。この傑作を原作とするテレビアニメ