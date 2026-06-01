▲FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり「奇跡じゃない」ジャケットFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、2026年にデビュー20周年を迎える。この同期の2組が6月3日に配信リリースするスペシャルコラボソング「奇跡じゃない」のジャケット写真が公開された。ファンモン作品の定番となっている“顔ジャケ”が踏襲された今作のジャケット写真は、ファンキー加藤・モン吉・吉岡聖恵・水野良樹のソロアーティスト写真が並んだ4