2027年5月27日にデビュー35周年を迎える大黒摩季が、その節目に向けて『大黒摩季デビュー35周年“FLY ON!” YEAR』を展開中だ。その特設サイトがオープンしたことに加え、35周年を記念した一連のリリース作品詳細が発表となった。7月1日には、35周年Anniversaryソング「いつかのメロディー」を配信リリース。翌月8月1日には、レインボースクエア有明に47,000人を動員し、『ミュージックステーション』で全国放送もされた1997年8月1