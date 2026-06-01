2027年5月27日にデビュー35周年を迎える大黒摩季が、その節目に向けて『大黒摩季デビュー35周年“FLY ON!” YEAR』を展開中だ。その特設サイトがオープンしたことに加え、35周年を記念した一連のリリース作品詳細が発表となった。

7月1日には、35周年Anniversaryソング「いつかのメロディー」を配信リリース。翌月8月1日には、レインボースクエア有明に47,000人を動員し、『ミュージックステーション』で全国放送もされた1997年8月1日の1stライブ『大黒摩季 LIVE NATURE #0 〜Nice to meet you!〜』を再編集のうえBlu-ray化リリースする。続く9月1日には、アルバム『55 RED』のCDリリースを予定しており、詳細は後日発表される。10月1日には、6年の活動休止を経て完全復活を果たした2016年の地元・北海道でのライブ映像をBlu-ray化リリース。11月以降はその後の全国ツアーを収めたライブBlu-ray 5作品を順次リリース予定だ。そして2027年はヒット曲オンパレードの全国ツアー開催が決定している。

オープンした特設サイトでは最新情報の発信に加え、大黒摩季と交流のある著名人らが選曲したプレイリスト「有名人の“Your Playlist”」、大黒摩季の名言や歌詞がランダムで表示される「MAKISM」など、多彩なコンテンツを展開。今後は、大黒摩季の楽曲との思い出を募集・掲載する「あなたの“いつかのメロディー”」コーナーもオープン予定となっている。

■大黒摩季 35周年“FLY ON!” YEAR特設サイト

2026年6月1日(月) 18:00 オープン

特設サイトURL：https://maki-ohguro.com/sp/35th/

■35周年記念ソング「いつかのメロディー」

2026年7月1日(水) 0:00配信開始

Pre-add / Pre-save(事前予約)リンク：https://ohguromaki.lnk.to/itsukanomelody

・いつかのメロディー

・いつかのメロディー Maki’s Vocal(-1)Karaoke

・いつかのメロディー -Instrumental-

■ライブBlu-ray『LIVE NATURE #0 〜Nice to meet you〜 1997.8.1 レインボースクエア有明 [35周年スペシャル・エディット]』

2026年8月1日リリース

【Blu-ray (1枚)】JBXZ-5001 8,800円(税込)

※LIVE約124分収録予定

※1997年8月1日、レインボースクエア有明で47,000人を動員し、『Mステ』で全国放送された伝説の1stライブを再編集しBlu-ray化 ※9/1以降のリリース情報は大黒摩季 35周年“FLY ON!” YEAR特設サイトにて

■＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2026 - 55 BLACK RETURNS -＞

09月19日(土) 宮崎・日向市文化交流センター 大ホール

09月22日(火/休) 佐賀・ミズ ウェルビー ホール(佐賀市文化会館)大ホール

09月23日(水/休) 福岡・宗像ユリックス イベントホール

10月12日(月/祝) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

10月14日(水) 北海道・旭川市民文化会館 大ホール

10月16日(金) 北海道・幕別百年記念ホール

10月18日(日) 北海道・北ガス市民ホール(北見市民会館)大ホール

詳細：https://maki-ohguro.com/live/ 55blackreturn/