移動する自由を生む徹底したシンプルさシトロエンらしいベーシックなバッテリーEV、e-C3。まさに、目的地へシンプルに移動するためのコンパクトカーといえ、必要な条件はしっかり満たす。【画像】移動する自由を生む個性シトロエンe-C3サイズの近い電動クロスオーバーは？全104枚80km/hを超えると力不足を感じ、速いわけではない。それでも、現実的には殆どの環境で不満なく運転できる。市街地では、即座に立ち上がるトルク