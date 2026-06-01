フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。5月25日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏とトークを繰り広げた。 マライ「今日の話題は予測市場です。日本だと競馬とかボートレースのような公営ギャンブルがありますが、世界ではそれとは全く違う巨大な賭け事マーケットができているんで