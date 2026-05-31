キリンチャレンジカップ2026 日本代表対アイスランド代表戦の前半途中にハイドレーションタイム（飲水タイム）が実施された。FIFAワールドカップ2026開幕まで約2週間と迫るなか、本大会に出場する各国は最終調整を続けている。日本代表も31日に国立競技場（MUFGスタジアム）で“壮行試合”と位置付けられる国内最後の一戦でアイスランド代表と対戦。この一戦では、本番を見据えた試みとして、前後半の途中にそれぞれ3分間の飲