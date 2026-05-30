Aoooが、2026年11月22日に日本武道館でのワンマンライブ＜Budoookan＞の開催を発表した。本発表は、5月29日に行われた初のZeppツアー＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞の国内最終である東京・Zepp Haneda公演にて、「撮影OK」のMCを挟んで迎えたアンコールでアナウンスされた。ボーカル・石野理子が“武道館公演”の開催を会場に告げると、場内は大きな歓声に包まれたという。そして、2026年6月3日リリースの2nd Album『Rooom』には