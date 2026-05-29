tofubeatsが、新作EP『Angels On The Dancefloor』を本日リリースし、表題曲のMVを公開した。本EPは、約2年ぶりとなるオリジナル作品で、現場での評判に裏打ちされた表題曲をはじめとしたオリジナル6曲に加え、リミックス3曲を収録した全9曲収録している。客演には、一十三十一、柴田聡子が参加。さらにリミキサーとして、韓国から＜FUJI ROCK FESTIVAL 2026＞に出演も話題のプロデューサー・KIRARA、Micolas Mangiaの2名、そして