中島ひとみがインスタで感謝の思いを述べた(C)Getty Images陸上女子100メートル障害の中島ひとみが自身のインスタグラムを更新し、5月17日に行われた「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京」での応援に感謝の思いを述べた。【写真】腹筋バキバキ…笑顔の中島ひとみをチェック中島は今大会で12秒90（向かい風0.9メートル）で4位という結果で、今季自己ベストを記録し「5月の連戦、沢山の応援本当にありがとうございました