NEEが、＜NEE 10th TOUR「EXOTIC METTYA SAISEI」＞東京公演より「マニック」のライブ映像を公開した。本ツアーは、3人体制初となるフルアルバム『再生可能』を提げ行われた自身最大規模の全国ワンマンツアーで、今回公開された「マニック」は3人体制になり最初にリリースされた楽曲だ。このライブでは本編の最終曲として演奏され、ファンと共に新たな出発を掲げるアイコニックな瞬間を捉えた映像になっている