NEEが、＜NEE 10th TOUR「EXOTIC METTYA SAISEI」＞東京公演より「マニック」のライブ映像を公開した。

本ツアーは、3人体制初となるフルアルバム『再生可能』を提げ行われた自身最大規模の全国ワンマンツアーで、今回公開された「マニック」は3人体制になり最初にリリースされた楽曲だ。このライブでは本編の最終曲として演奏され、ファンと共に新たな出発を掲げるアイコニックな瞬間を捉えた映像になっているとのことだ。

https://youtu.be/NYGEJ2iICy0

なおNEEは、＜NEE 11th TOUR「よろしく爆裂お願いしますTOUR」＞を6月に開催する。こちらのチケットは現在販売中なので、動画とあわせてぜひチェックしていただきたい。

◾️＜NEE 11th TOUR「よろしく爆裂お願いしますTOUR」＞ 2026年

6月13日（土）名古屋 ダイアモンドホール w / マキシマム ザ ホルモン

6月20日（土）大阪 なんばHatch w / フレデリック

6月26日（金）東京 Zepp DiverCity(TOKYO) w / 須田景凪

チケット詳細：https://neeofficial.jp/

◾️「正気の沙汰」

2026年4月1日（水）リリース

配信：https://NEE.lnk.to/shokinosata

※TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』OPテーマ

◾️TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』 放送時期：2026年4月2日(木) 25:00〜25:15

放送局：TOKYO MX ▼原作

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』錬金王・かわく・壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』錬金王・かわく（アース・スターノベル刊） ▼スタッフ

原作：錬金王

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』（アース・スターノベル刊）

キャラクター原案：かわく

監督：さとうひかる

webtoon制作：壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア

音響監督：今泉雄一

音楽：onoken

音響効果：野崎博樹・小林亜依里

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

制作協力：nanogram inc.

制作：「魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜」製作委員会 公式サイト：https://animationid.com/mamonogurai

公式X：https://twitter.com/AnimationID_PJ

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@animationidpr