[Alexandros]が、本日デジタルリリースした「ENDROLL」のMV公開した。「ENDROLL」は、2026年にヒットした映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』挿入歌として、川上洋平 [Alexandros]×SennaRin名義でリリースされた楽曲だ。[Alexandros]によるカバーバージョンはライブ感溢れるリアレンジにより、鋭利なロックチューンとして昇華させているという。原曲同様にボーカルにSennaRinに加え、原曲の作曲を手掛けた