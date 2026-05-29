©椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会7月4日に放送開始となるTVアニメ『岩元先輩ノ推薦』の、オープニング・エンディング主題歌担当アーティストが発表された。本作は、2020年3月30日に読み切りとして「少年ジャンプ＋」に掲載された後、2021年3月から「ウルトラジャンプ」にて連載をスタートした原作者・椎橋 寛をアニメ化したもの。1910年代の日本が物語の舞台となり、陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂が、訪れ