©椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会

7月4日に放送開始となるTVアニメ『岩元先輩ノ推薦』の、オープニング・エンディング主題歌担当アーティストが発表された。

本作は、2020年3月30日に読み切りとして「少年ジャンプ＋」に掲載された後、2021年3月から「ウルトラジャンプ」にて連載をスタートした原作者・椎橋 寛をアニメ化したもの。1910年代の日本が物語の舞台となり、陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂が、訪れた先で出会う数々の怪奇現象と、さまざまな背景を持つ能力者たち。彼らを救わんとする岩元と能力者たちの人間模様を描く浪漫奇譚だ。

そんな本作のオープニングテーマをTHE JET BOY BANGERZ、エンディングテーマをWOLF HOWL HARMONYがそれぞれ務めることが決定となった。各アーティストから作品に携わるにあたり、楽曲に込めた想いなどコメントも到着。

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◾️THE JET BOY BANGERZ コメント

この度、『岩元先輩ノ推薦』のOPテーマを担当させていただくことになりました。

1910年代の日本を舞台に、主人公岩元が超常現象や異能力者たちに寄り添い解決し、学園では先輩という立場で仲間と成長していく独自の世界観。

そして、美しい作画も魅力の一つの本作に楽曲という形で携わらせていただけてとても光栄です。

この楽曲は作品の魅力が少しでも皆さんに届くよう、想いを込めて表現させていただきました。

ぜひ本作と一緒に、僕たちの楽曲もたくさん聴いていただけたら嬉しいです。

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◾️WOLF HOWL HARMONY コメント

この度は『岩元先輩ノ推薦』のエンディングテーマを担当させていただき、とても光栄に思っています。

作品の中で描かれる登場人物たちの揺れ動く感情や、自分自身を受け入れていく過程、そして岩元先輩の温かさに触れながら、この物語にどう寄り添えるかを考え、歌に想いを込めました。

エンディングとしてこの楽曲が流れることで、物語の余韻や、少しでも新しい気づきを届けられたら嬉しいです。

ぜひ最後まで作品とともに、楽曲「ココニイル」を楽しんでいただけたらと思います。

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◾️TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』 ©椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会 ▼放送情報

TOKYO MX 7月4日より 毎週土曜日22:30〜

サンテレビ 7月4日より 毎週土曜日23:00〜 ▼イントロダクション

1910年代…

大日本帝国陸軍により設立された学校―陸軍栖鳳中学-。

そこは軍事利用可能な力を手に入れるべく超常現象を収集・研究する特殊な機関だった。 栖鳳中学三年生の岩元胡堂は軍の訓令により全国各地へ調査に赴く。

だが彼が往く先々では常に特殊な力を持った人間、「能力者」がいて…！？ 岩元を待ち受ける様々な怪奇と「能力者」たち。

彼らに学園への「推薦状」を差し出す岩元の真意とは…。

怪奇と超常現象、そして「能力者」の存在-。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚開幕！ ▼スタッフ

原作：椎橋 寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載） 監督：川瀬敏文

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：中嶋敦子

音響監督：平光琢也

音楽：出羽良彰

石塚 徹

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会 ▼キャスト

岩元胡堂：坂 泰斗

原町 海：榊原優希

天羽総一郎：伊東健人

橘城某居：石田 彰

奥秋雄弐：福西勝也

青沼静馬：永塚拓馬

佐々眼流雨：佐藤 元

淡魂瑞火：徳留慎乃佑 ▼追加キャスト発表

＜佐々眼流雨（CV：佐藤 元）＞

栖鳳中学二年生。

常に傘をさしており、室内外問わずなぜか彼がいるところだけ雨が降っている。

空気と湿度に敏感で、物腰柔らかな人物。 ＜淡魂瑞火（CV：徳留慎乃佑）＞

栖鳳中学一年生。

日本人形をこよなく愛しており、特にお気に入りの４体は一美、双葉、三江、四季と名付けて大事にしている。

愛嬌のあるおっとりとした性格で、マイペース。 ◆ ◆ ◆ ◾️佐藤 元 コメント

佐々眼流雨を演じさせていただきます。佐藤 元です。

本作はどことなくミステリーでありながら、明治大正の、現代に近い価値観が生まれ始めた時代をキャラクターたちを通して感じることができます。

佐々眼くんは、はんなりとしながらも、恩を感じた岩元先輩のために心から力になりたいと思う、大変義理堅い人です。

彼の魅力をできる限り引き出すために、今までの自分にはない新しいアプローチで挑ませていただきました。

きっとこの作品を見終わった頃には「雨」が降るたびに彼のことを思い出すのではないでしょうか。

どうぞ最後まで『岩元先輩ノ推薦』をお楽しみください！ ◆ ◆ ◆ ◾️徳留慎乃佑 コメント

この度、淡魂瑞火役を演じさせて頂くことになりました。徳留慎乃佑です。

椎橋寛先生の描くこの作品の不思議で綺麗で、怪しさもある、魅惑的な世界観がとっても好きなので、関わらせて頂けることになりすごく嬉しいです。

淡魂くんは彼特有のマイペースな所もありますが、好きなものを大切にできる素敵な子で、そういう彼を演じていて僕は大好きになりました。

もちろん、淡魂くんだけではなく魅力的な人達が沢山出てきますのでお楽しみに！ ◆ ◆ ◆ ▼Info

公式HP：https://iwamoto-anime.com

公式X：@nura_gumi ▼オープニングテーマ：THE JET BOY BANGERZ「BUDDING」

レーベル： Sony Music Labels Inc.

タイトル： BUDDING

作詞： こだまさおり

作曲： 南田健吾 (agehasprings Party) ▼エンディングテーマ ：WOLF HOWL HARMONY 「ココニイル」

レーベル：rhythm zone

タイトル： ココニイル

作詞作曲：☆Taku Takahashi ▼原作情報

「岩元先輩ノ推薦」 ウルトラジャンプにて連載中、

コミックス第1〜13巻好評発売中！

作品ページ：https://ultra.shueisha.co.jp/manga/manga-3495/