BARKS / LuckyFMが新たに立ち上げたリアル交流型イベント「BARKS / LuckyFMサロン」の第1回が、2026年5月26日（火）に開催された。「ここでしか聞けない実践的な話と、次の仕事に繋がる出会いが生まれる場」をコンセプトに、音楽・エンターテインメント業界をはじめとする多種多様な業界から多くの関係者が集まった。記念すべき第1回のゲストは、株式会社ディスクガレージ取締役会長であり一般社団法人コンサートプロモーターズ協