ヒルトン東京お台場は、東京湾を望むテラスでグリル料理を提供するバーベキューテラス「アブレイズ」を5月1日から10月31日まで期間限定でオープンしている。「アブレイズ」はレインボーブリッジや東京タワーを一望できるテラス席を備え、国産牛や黒毛和牛、シーフードを組み合わせた全5種類のバーベキューセットを用意する。セットは、オーストラリア産牛リブアイや鶏肉、ソーセージとシーフードプラッターの「ランチセット」、国