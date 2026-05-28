日本サッカーの発展に貢献した名手たちが名を連ねるJリーグは5月28日、日本サッカーの発展に貢献した選手を称える功労選手賞の受賞者12名を決定したと正式発表した。今回表彰されるのは、ガンバ大阪などでプレーし通算合計634試合に出場したMF二川孝広をはじめ、鹿島アントラーズなどで活躍したDF西大伍、ジュビロ磐田を中心にプレーしたMF山本康裕ら合計12名だ。他にも、MF砂川誠、MF工藤浩平、DF冨田大介、DF大岩剛、MF倉