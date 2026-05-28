Metaが主力サービスであるInstagram、Facebook、WhatsApp向けのサブスクリプションプランを世界展開すると発表し、さらに企業、クリエイター、Meta AIユーザー向けの新しいサブスクリプションのテストも開始すると明らかにしました。Meta Launches AI Chatbot Subscriptions to Boost Revenue Beyond Ads - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-27/meta-to-sell-ai-chatbot-subscriptions-in-bid-to-offset-