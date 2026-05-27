バーチャルアイドル星街すいせいとTAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が8月19日、2年8ヶ月ぶりの新作EP『Travelogue I』をリリースすることが発表となった。同EPは通常盤と初回生産限定盤の2形態で発売される。CDには全4曲が収録されるほか、初回生産限定盤のDISC2にはオリジナルサウンドトラックが全6曲収録される予定だ。そのほか収録詳細は後日改めて発表される。なお、6月14日23:59までに対象商品