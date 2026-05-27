水樹奈々が、TikTokアカウントを開設した。こちらのアカウントではアーティスト活動にまつわるMUSIC CLIPやライブ映像などがアップされていく。現在、TikTokを中心にダンス動画がトレンドになっている「DISCOTHEQUE」の過去ライブ映像が公開中。「キングレコード」または「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式TikTokアカウントにて「DISCOTHEQUE」投稿キャンペーンも行われているので、アカウントをフォローして動画の投稿をしてほしい