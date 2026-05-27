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NANA MIZUKI LIVE VISION
2026.1.25 TOYOTA ARENA TOKYO
OPENING MOVIE
UNLIMITED BEAT
Orchestral Fantasia
Moment of Truth
MC1
Tears¡Ç Night
Trailblazer
PHANTOM MINDS
Cherry Boys SHOWCASE
ÇïÆ°
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POWER GATE
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MC2
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MC3
Brilliant Star
Blueprint
SHORT MOVIE
Take a shot
Virtual Cruiser
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MC4
Justice to Believe
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BRAVE PHOENIX
MC5
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ETERNAL BLAZE
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MC6
Awesome¡ª
POP MASTER
MC7
Vitalization
LINE UP
innocent starter
ENDING
END ROLL
NANA MIZUKI LIVE VISION¡Ü
2026.2.15 ¹á¹Á¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
OPENING MOVIE
UNLIMITED BEAT
Orchestral Fantasia
Moment of Truth
MC1
Pray
Trailblazer
PHANTOM MINDS
Cherry Boys SHOWCASE
ÇïÆ°
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New Sensation
¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È
MC2
Synchrogazer
MC3
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Blueprint
SHORT MOVIE
Take a shot
Virtual Cruiser
¤½¤ì¤Ç¤â·¯¤òÁÛ¤¤½Ð¤¹¤«¤é-again-
MC4
Justice to Believe
MASSIVE WONDERS
METANOIA
MC5
¥Ä¥Ð¥µ
ETERNAL BLAZE
Astrogation
MC6
Awesome¡ª
POP MASTER
MC7
Vitalization
LINE UP
END ROLL
SPECIAL FEATURE
¡üNANA MIZUKI LIVE VISION
[DAY2] 2026.1.24 TOYOTA ARENA TOKYO
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BRIGHT STREAM
Young Alive!
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Crystal Letter
¡ümaking of LIVE VISION
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¡ümaking of LIVE VISION ¡ß VISION¡Ü -OPENING&SHORT MOVIE-
¡üLIVE VISION SHORT MOVIE
¡üLIVE VISION¡Ü SHORT MOVIE
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¡ãNANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS ¸-¡ä
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2026Ç¯9·î22Æü(²ÐŽ¥½Ë)¡¢23Æü(¿åŽ¥½Ë)
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