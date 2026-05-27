THE MODSが、デビュー45周年を記念して所属した全レーベルからのオールタイムリクエストベストアルバム『SMOKIN’ GUN 〜Forever Hits：Fan Edition 45〜』を本日リリースした。本作は、約5,000通のリクエストの中から45曲が選曲され、ギター・苣木寛之の監修のもとリマスタリング、各曲順はベース・北里晃一により決定したという。付属のブックレットには、ボーカルギター・森山達也の10,000字を超えるロングインタビューが掲載さ