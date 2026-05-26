Suspended 4th（通称：サスフォー）が、2ndフルアルバム『Goodbye My Roots』を2026年7月8日に発売することを発表した。初のフルアルバム『Travel The Galaxy』を2022年7月に発表し、そこから約半年後にデニスが脱退。以降はパーマネントなドラマーを旅を続けながらライブや制作を重ねてきたサスフォーにとって、ここ数年間は自らが“過渡期”と呼ぶ時間を過ごしてきた。そして、2024年12月には吉村建太郎が正式メンバーとしてバン