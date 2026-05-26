組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！これからの季節に、羽織りとしてもトップスとしても使えるオーバーシャツ。定番の白シャツから柄をなじませたようなマイルドな配色のストライプにマイナーチェンジ。【POINT】しっとりとした肌ざわりとシルクのような光沢のある上質なスーピマコットンのストライプシャツ。メンズのシャツを元につくられたゆっ