23歳の歌い手Adoの新曲「春に舞う」が、ABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』(『今日好き』)シリーズの主題歌に起用されている。このたび「春に舞う」のミュージックビデオが公開となった。「春に舞う」のミュージックビデオは楽曲の世界観に寄り添い、春の訪れや、甘酸っぱい恋心を描いたもの。春を思い出す繊細なビジュアルと“伝えられなかった想い”をテーマに、記憶と感情の余韻が