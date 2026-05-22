トップロープを跳び越え、颯爽とリングインする菊田早苗【連載・1993年の格闘技ビッグバン！】第58回立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA（総合格闘技）をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。【写真】金メダリストを馬乗りで殴る菊田前回につづき、「寝技世界一決定戦」アブダビ・コンバ