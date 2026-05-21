B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が、アイスクリームケーキ「サーティワン パティスリー」シリーズの新商品「31 ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」を5月22日に発売開始します。【写真】えっ？断面で見ると、すごすぎる！ケーキ、アイス、トッピングで積み上がった新商品＆定番商品も一挙に見る！新商品は人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」と、同アイスクリームケーキ専用