マセラティグレカーレ エッセンツァ価格：990万円噂の注目モデルを公道でチェック。イタリアのプレミアムブランドが磨き上げてきた走りは、エントリーモデルにも受け継がれているのかイタリアの名門プレミアムブランドが、昨年8月に日本市場へ投入した専用エントリーモデルが話題を集めている。いったい何がどうスゴいのか。その実力はいかほどのものか。公道に連れ出し、その正体を確かめてみた。【写真】マセラティ・グレ