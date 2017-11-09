斉藤慶太

斉藤慶太は、日本の俳優、タレント。神奈川県横浜市緑区出身、1985年11月18日生まれ。血液型AB型。身長170cm。斉藤祥太の一卵性双生児の弟。祥太と共に横浜商科大学高等学校卒業、亜細亜大学中退。44ぷろだくしょん所属。

2026年5月19日

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