斉藤慶太は、日本の俳優、タレント。神奈川県横浜市緑区出身、1985年11月18日生まれ。血液型AB型。身長170cm。斉藤祥太の一卵性双生児の弟。祥太と共に横浜商科大学高等学校卒業、亜細亜大学中退。44ぷろだくしょん所属。
スタジオパーソル
祥太は、長澤まさみとの共演時に「僕がキスシーンがあって」と言及
スポニチアネックス
祥太は撮影で5回ほどキスしたと話し、慶太はキスが「おでこ」だったと言及
ABEMA TIMES
祥太は長澤まさみと映画「タッチ」の「撮影で5回くらいキスをした」と告白
ナリナリドットコム
祥太はかつて年上の俳優と口論したり、生放送中に爆睡したりしたという
18日のInstagramで1歳長女との顔出し親子ショットとメッセージを公開
スポーツ報知
仕事が減り収入を確保するため、2人で解体業に従事したという
デイリースポーツ
記事を受けた慶太の双子の兄・祥太は困惑気味に「多分これ俺だ」とツイート
J-CASTニュース
2歳年上の一般女性と結婚していたことが12日に分かった
目につかないように、宿泊先のホテルからは外出禁止になっていたという
Smart FLASH
8年ほど前から仕事が激減し、今では肉体労働の副業をしていることを告白